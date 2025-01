Marinha do Brasil abre 1.680 vagas para Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais

A Marinha do Brasil divulgou, nessa sexta-feira (17), o edital do concurso público para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. Serão oferecidas 1.680 vagas em todo o país, das quais 39 estão destinadas ao 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas de Ladário, situado a 420 quilômetros de Campo Grande.

As inscrições estarão abertas de 21 de janeiro a 7 de março de 2025, com taxa de R$ 40,00. As provas objetivas estão previstas para o dia 20 de maio. Os candidatos devem se inscrever no site da Marinha do Brasil, acessando a aba “Concursos para o CFN”, ou pelo aplicativo Adsumus Sempre.

O concurso é destinado a brasileiros natos ou naturalizados, de ambos os sexos, que atendam aos seguintes critérios:

– Ter entre 18 e 21 anos até 30 de junho de 2026.

– Possuir ensino médio completo ou em fase de conclusão.

– Não ser casado, não manter união estável e não possuir filhos ou dependentes, condições que devem ser mantidas durante todo o período de formação.

O concurso inclui uma prova objetiva com 50 questões de múltipla escolha, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Matemática, com duração de três horas. As avaliações serão realizadas na cidade escolhida pelo candidato no ato da inscrição. Os aprovados nesta etapa passarão por verificação de documentos, inspeção de saúde, avaliação psicológica e TAF (Teste de Aptidão Física), todas de caráter eliminatório.

O curso de formação será realizado em regime de internato nos Centros de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro, e Almirante Domingos de Mattos Cortez, em Brasília. Com duração de aproximadamente 17 semanas, o curso oferece bolsa-auxílio de R$ 1.303,90, uniforme, alimentação e assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Após a conclusão do curso, os formandos ingressam na Marinha do Brasil como Soldados Fuzileiros Navais, com remuneração inicial de R$ 2.294,50. Os candidatos também devem indicar, no ato da inscrição, as preferências de locais de atuação e optar entre as turmas I e II de 2026.

A Marinha reforça que é importante que os candidatos mantenham boa condição física, devido à exigência de atividades intensas durante o curso de formação e o Período de Adaptação, que antecede o início oficial da carreira militar.

Mais detalhes estão disponíveis no edital completo, publicado no site oficial da Marinha do Brasil.

