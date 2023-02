Loubet consegue unanimidade para representar bancada federal do MS

Ontem (1), em Brasília o deputado federal Vander Loubet (PT), comemorou a escolha para representar a bancada federal de Mato Grosso do Sul na Câmara Federal.

Antes da posse, ele já estava em campanha e havia conseguido alguns votos dos parlamentares próximos ao governo do Estado e nesta quarta teve a surpresa de conquistar todos os votos.

Com objetivo de intermediar a locução de Brasília com o Estado o deputado comemorou. “É com imensa alegria e responsabilidade que assumo a coordenação da bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília. Fui escolhido por unanimidade pelos meus colegas para exercer o cargo durante dois anos. Irei trabalhar na intermediação entre a bancada com o governo estadual e, principalmente, com o presidente Lula. Um dos principais objetivos é levar mais recursos e projetos para o nosso estado. Durante a reunião foram feitos encaminhamentos que levarei ao presidente, ministros e dirigentes.”, agradeceu o petista que está em seu sexto mandato federal.

Ele usou suas redes sociais para agradecer aos colegas.

