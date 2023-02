Sucuri de quase dois metros é capturada em rua de bairro

A Polícia Militar Ambiental capturou, na tarde de ontem (1), uma sucuri de quase dois metros bairro Vival do Ipês, na cidade de Dourados, a 228 km de Campo Grande.

O chamado foi realizado por uma moradora do bairro. A sucuri, da espécie Eunectes notaeus, estava transitando em uma rua, com riscos de ser atropelada. Além disso existia pessoas e outros animais próximo da serpente, o que poderia ocasionar algum acidente.

Com uso de uma pinça especial uma equipe da PMA realizou a captura do animal e a colocou m uma caixa de contenção. Como não havia ferimentos, os policiais ambientais realizaram a soltura em seu habitat à margem do rio Dourados distante da cidade.

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Caso você tenha se deparado com um animal silvestre, principalmente se ele estiver machucado ou perdido da mãe, o mais importante é não interagir com ele, pois pode ser perigoso. O resgate de animais silvestres deve ser feito com muito cuidado.

Então, para onde ligar para resgate de animaissilvestres? Ligue para a Polícia Ambiental, o Centro de Controle de Zoonoses ou os Bombeiros da sua região.

