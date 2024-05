Lívio Leite assume vaga de Claudinho Serra e toma posse como vereador de Campo Grande

Após uma semana de controvérsias envolvendo a convocação e posse do suplente que substituirá Claudinho Serra (PSDB), afastado por 120 dias, Lívio Leite (União Brasil) foi empossado como vereador de Campo Grande na sessão desta terça-feira (21).

A posse de Lívio Leite estava inicialmente marcada para a última quinta-feira (16), após convocação feita pelo presidente da Câmara Municipal, Carlão (PSB). No entanto, um mandado de segurança ajuizado na Justiça Eleitoral suspendeu a posse, gerando um impasse.

Na segunda-feira (20), o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) decidiu a favor de Lívio Leite, reconhecendo-o como o suplente legítimo para assumir a cadeira de Claudinho Serra, que se afastou da Câmara após ficar 23 dias preso.

Lívio Leite, que também é concursado do INSS, afirmou em entrevistas que não poderia comparecer à Câmara nesta terça-feira. Contudo, na manhã de hoje, ele confirmou que a portaria referente ao seu licenciamento do INSS foi publicada, permitindo sua posse como vereador ainda hoje.

Segundo o presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, a Câmara sempre prezou pela legalidade antes de convocar o vereador. “Respeitamos as leis, nosso Regimento, a Lei Orgânica e a Constituição Federal. Campo Grande vai ganhar com o trabalho do vereador Lívio e vai ter um representante à altura da sociedade, que conhece as leis e foi um ótimo vereador na Legislatura passada. Quem ganha é o Legislativo e a cidade. O Dr. Lívio está aqui por merecimento nas urnas”, disse.

A cerimônia de posse aconteceu por volta das 8h45, antecedendo a Sessão Ordinária desta terça-feira. Dr. Lívio obteve 2.772 votos nas eleições de 2020, e foi vereador entre os anos 2017 a 2020, quando elegeu-se com 4.518 votos. Em seu discurso, falou da expectativa em assumir o cargo.

“Com satisfação que retorno à essa Casa. Vamos honrar os votos que tivemos. Defendemos um novo projeto para Campo Grande e é uma satisfação estar em uma Casa que trabalha pela cidade. Vamos lutar pelos interesses do município dentro dessa função”, afirmou.

Disputa pela suplência de Claudinho Serra

A vaga deixada por Claudinho Serra foi alvo de disputa judicial entre três suplentes. Além de Lívio Leite, Gian Sandim (PSDB) e Wellington de Oliveira (PSDB) também entraram com pedidos na Justiça para assumir a posição. No entanto, apenas Lívio Leite obteve a autorização judicial para ser empossado.

Com a resolução do impasse, a Câmara Municipal de Campo Grande dará continuidade aos seus trabalhos com a nova composição, enquanto Claudinho Serra permanece afastado por 120 dias.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal.

