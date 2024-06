Lira pressiona Câmara para a votação de projeto que impede delação premiada de presos

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pautou um requerimento de urgência, nesta quarta-feira (5), para levar direto ao Plenário um projeto de lei que impede a delação premiada de réus presos.

Esse projeto de lei foi criado pelo ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), em 2016, no auge da Operação Lava Jato, que contou com o recurso para avançar nas denúncias contra políticos e empresas.

Apesar da pressão de Lira, o Plenário da Câmara não votou o requerimento nesta quarta, pois a sessão foi interrompida depois que a deputada federal Luiza Erundina (PSB-SP) passou mal durante um discurso.

Diante desta manobra, o Poder Expresso desta quinta-feira (6) ouviu o analista político Aryell Calmon sobre o projeto que proíbe a delação premiada para detentos, o texto tramita no Congresso Nacional.

Na visão do especialista, este é um dos movimentos que apontam força para a oposição na Câmara dos Deputados, no mesmo dia em que um deputado bolsonarista recebeu a relatoria de um projeto que busca anistia aos presos pelos ataques do 8 de janeiro.

“Embora pareçam atos isolados, indicação de urgência e indicação de relatoria, mas na verdade são dois atos que, em conjunto, mostram a força de um lado do campo político, diante de uma série de outras matérias como, por exemplo, a tributação de itens estrangeiros. Era um tema que tinha divergência entre governo e oposição, e teve total influência de Arthur Lira no jogo de forças para que a matéria saísse como saiu”, observou.

Apesar do interesse da oposição, o autor do projeto, Wadih Damous, disse ao canal Globo News que o texto escrito por ele não incluiria delações já realizadas, como nos casos recentes do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e de Ronnie Lessa, acusado pela morte da ex-vereadora Marielle Franco.

“Gostaria muito de perguntar ao meu ex-colega de Câmara, deputado Arthur Lira, que virtudes ele vê nesse projeto hoje que ele não viu há quase 10 anos. Eu defendo o mérito do projeto, mas não há cabimento emprestar regime de urgência. Qual é a urgência de um projeto que estava engavetado há quase 10 anos?”, replicou Damous, em suas redes sociais.

Sobre o requerimento de urgência, Calmon acredita que o objetivo de Lira é expor a fragilização do governo, o que tem como finalidade também a eleição para presidência da Câmara em 2025.

“Isso, de alguma maneira, já está sendo feito pensando na eleição da Casa. Não é necessariamente com objetivo de ver aquela matéria andar. Provavelmente Lira não tem interesse na tramitação deste PL, mas no simbólico que isso traz. É um projeto de um parlamentar do PT que foi colocado em um determinado contexto e agora retorna em outro contexto. Isso fragiliza o governo dentro da própria Câmara e, portanto, no diálogo com os parlamentares, nessa tentativa de formar lideranças para um próximo governo”, avalia.

Com informações do SBT News

