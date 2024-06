Homem e mulher feridos após tentativa de fuga resulta em capotamento de veículo carregado de cigarros paraguaios

Um homem de 22 anos e uma mulher de 30 foram hospitalizados após capotarem um GM Corsa carregado com 1.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, enquanto trafegavam pela MS-164 em Ponta Porã, nesta quinta-feira (06).

Ao depararem-se com um bloqueio policial do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), o condutor tentou escapar, fazendo um retorno e adentrando uma plantação de milho.

Durante a perseguição, o condutor perdeu o controle do veículo, resultando no capotamento. A polícia encontrou diversos pacotes de cigarros contrabandeados dentro do GM Corsa danificado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Ponta Porã resgatou os dois ocupantes e os encaminhou ao Hospital Regional da cidade. O material apreendido, avaliado em cerca de R$ 90 mil, foi entregue à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: