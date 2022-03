Lira considera “vitória” lei que muda regras do ICMS dos combustíveis

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a sanção da proposta que prevê a incidência única do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis vai ajudar a economia do país. Lira destacou que as mudanças vão simplificar a incidência do tributo sobre os combustíveis, trazer uniformidade para sua cobrança e diluir o peso da carga tributária no processo produtivo.

“Para o diesel, reduz a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep [Programa Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público] e da Cofins [Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social] e da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. A iniciativa ajudará o Brasil numa retomada em meio a uma inflação alta decorrente de um choque na cadeia produtiva global no pós-pandemia e da triste guerra na Ucrânia”, disse Lira por meio de suas redes sociais.

A nova lei foi publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) na sexta-feira (11). Além das mudanças no ICMS, principal tributo estadual, o texto também altera os federais PIS/Pasep e Cofins, prevendo a isenção sobre combustíveis em 2022.

A norma é oriunda de substitutivo do Senado ao PLO (projeto de lei complementar) 11/20, do deputado Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT), aprovado pela Câmara na semana passada. As novas normas alcançam gasolina, álcool combustível, diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural. O querosene de aviação ficou de fora.

Com informações da Agência Câmara.