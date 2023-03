Lia Nogueira apela por funcionamento 24h de delegacias da mulher

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) usou a tribuna, na sessão ordinária desta quinta-feira (30), para pedir ao governo do Estado o funcionamento, em regime de plantão 24 horas, das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher.

Hoje, Mato Grosso do Sul possui Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher nos municípios de Aquidauana, Coxim, Corumbá, Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Paranaíba e Três Lagoas, em funcionamento das 7h30h às 17h30.

"As delegacias são ferramentas indispensáveis, para transformar a triste realidade em que vivemos. Elas devem funcionar 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. As mulheres deixam de registrar a ocorrência de violência sofrida, pois não há delegacias especializadas nos municípios onde moram ou porque as delegacias não funcionam à noite ou nos fins de semana", disse.

A situação da violência contra as mulheres é ainda mais grave nas aldeias Jaguapiru e Bororó, localizadas no interior da reserva indígena de Dourados. “Nessas aldeias não existe nem policiamento. Os crimes acontecem, principalmente, por causa do consumo de droga e álcool. Não podemos ficar de braços cruzados diante dos altos números. Desde o início do ano foram registrados 4.754 casos de violência doméstica no Mato Grosso do Sul e seis feminicídios”.

cEm aparte, a deputada Mara Caseiro (PSDB) reivindicou a criação da Casa da Mulher Brasileira nos maiores município do Estado. “É preciso investimentos na rede de proteção e atendimento especializado, especialmente, em Dourados, Ponta Porã e Corumbá”.

Para Pedro Kemp (PT), a educação é instrumento fundamental no combate à violência contra a mulher. “O machismo é uma questão cultural, enraizada na formação do povo brasileiro. Por isso, é importante investir na educação das crianças, para mudar essa mentalidade”

