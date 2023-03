Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Pode glorificar em pé, meu docinho de morango, porque o mês termina com as melhores energias e hoje quem vai bombar é você! O recado é do Sol, que segue livre e solto no seu signo, mandando todo apoio para os seus interesses pessoais, financeiros e profissionais. O reizinho troca likes com a Lua e deixa a sua sorte turbinada para faturar algo em jogos, apostas e loterias – bora preencher o volante! No trabalho, os ventos sopram a seu favor e as coisas devem fluir do jeito que espera. Saúde firme e forte, agora, as melhores promessas são para a paixão e você vai nadar de braçadas. Tudo azul com o mozão, mas se está na solteirice, pode mudar o status rapidinho e ganhar o crush no primeiro beijo.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje os astros estão on e nenhuma bagacinha deve atrapalhar, mas você pode sentir mais necessidade de curtir seu canto e preservar a sua privacidade. Dar um tempo em casa e fazer as coisas de que gosta podem revigorar as suas energias e te preparar para o novo mês que vem aí. A Lua Crescente no setor familiar do Zodíaco indica um período propício para cuidar do seu lar e dedicar mais atenção aos parentes próximos. Trabalhar em home office ou em um lugar bem tranquilo será o ideal. Se está na pista e quer atrair alguém que mexe com os seus sentidos, talvez tenha que se soltar um pouco mais e mostrar todo seu charme. Os momentos íntimos serão os pontos altos do romance – fique juntinho do seu love!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sextou com “s” de sucesso, geminilover, e o último dia de março vem com as melhores indicações para você realizar suas esperanças. Chegou a hora de explorar toda simpatia e sociabilidade que são suas marcas registradas e colocar seus planos em ação. Você esbanjará habilidade para se relacionar e trabalhar com colegas, colaboradores e pessoas ligadas à sua área. À tarde, pode ter notícias excelentes e receber um Pix ou outro recurso que te ajudará a transformar um sonho em realidade. Encontros com amigos vão movimentar os contatinhos e dobrar as chances de paquera. Com sua popularidade e seu papo esperto, você vai encantar quem deseja em dois palitos. Astral de grande companheirismo com o xodó.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Tudo indica que você vai encerrar o mês com o pé direito no trabalho e dinheirinho no bolso, minha consagrada! A Lua brilha na Casa das Posses e troca likes com o Sol, elevando sua sorte, seu prestígio e também sua popularidade, sinal de que além de faturar uma grana extra e fazer bonito junto à chefia, ainda pode ampliar sua rede de relações e conhecer muita gente bacana nesta sexta. Bora lá batalhar pelos seus interesses, pegar firme no serviço e marcar um happy hour depois do expediente com a turma. Você vai atrair admiradores com facilidade e pode colecionar contatinhos. Só não convém bancar a possessiva de plantão com o love, então, invista no seu lado doce e maleável para tudo fluir bem.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sextou bem sextado com a Lua toda poderosa no seu signo e pra melhorar ela fica em sintonia com o Sol. Isso significa que quem tirou a sorte grande hoje é você e as coisas devem caminhar às mil maravilhas em todos os setores da sua vida. Dinheiro? Tá no lucro! Saúde? Protegida! Emprego? Novas oportunidades devem surgir e há chance de fechar o mês com uma proposta promissora encaminhada. Agora, show mesmo vai rolar nos assuntos do coração, leãozinho! Você terá seducência, brilho pessoal e encanto de sobra para passar o rodo na pista, mas se já escolheu seu alvo, vai fundo que a conquista é sua. No romance, o momento é ideal para planejar uma viagem ou fazer algo gostoso e diferente com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Saúde é assunto sagrado para virginiamores e hoje os astros incentivam a intensificar os cuidados com o corpo e o bem-estar. É hora de dar mais atenção ao que consome e rever certos hábitos, principalmente se eles afetam de alguma forma sua qualidade de vida. Os interesses financeiros também ficam em evidência, mas convém tratar tudo com a maior discrição e manter sigilo sobre ganhos e lucros. No trabalho, vai dar bom para quem desempenha serviços individuais, mais isolados, que envolvam pesquisas, análise, checagem e investigação. No amor, seu jeito fica mais contido, mas você não conseguirá disfarçar sua sensualidade e pode despertar paixões. Astral vibrante nos momentos íntimos com o love.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A semana chega ao fim e o mês também, mas você terá energia para dar e vender hoje e as estrelas prometem uma sexta topíssima, meu cristalzinho! Aproveite para agilizar os interesses de trabalho e dinheiro logo pela manhã, assim vai sobrar mais tempo para fazer o que gosta e estar com as pessoas queridas. As amizades vão ocupar papel destacado a partir da tarde e você pode esperar momentos deliciosos com a turma. Seu jeitinho sociável e simpático será um chamariz para atrair boas companhias e o melhor é que há belas chances de encontrar ou conhecer alguém especial. Um envolvimento de futuro pode começar e encher seu coração de alegria. Ótimas vibes com o momozin e planos a dois favorecidos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sextou com vibes positivas na carreira e a Lua garante que você tem tudo para arrasar, bebê! Use e abuse do seu carisma nos contatos profissionais e aposte alto nos seus talentos para sobressair em suas funções. Além de se valer da sua garra escorpiana para batalhar pelo que ambiciona, hoje você ganha mais visibilidade e pode cair nas graças dos chefes. Os caminhos estão abertos para concorrer a uma promoção ou conseguir aumento salarial. Se está procurando emprego, o momento é ideal para disputar e conquistar uma vaga. A saúde se fortalece e as relações pessoais ficam mais animadas ao entardecer. Tá free na pista? Pode dar match com um crush popular e extrovertido. Romance repleto de estímulos.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sonhando com uma sexta maravilinda, Sagita? Pode levantar as mãos para o alto e agradecer porque as estrelas desenham no céu o cenário perfeito para você realizar seus ideais. Novidades positivas estão previstas e não vai faltar incentivo para colocar em prática seus planos. Quem tá pensando em fazer uma viagem pode deixar a mala prontinha – a promessa é de muita diversão, prazer e alegria. Agora, se precisa fazer algum trabalho ou cuidar de outro compromisso antes de pegar a estrada, aproveite o período da manhã. Nos assuntos do coração, pode ter gratas surpresas com crush que mora em outra cidade ou então rever alguém que combina super com você. Com o mozão, o clima deve ser de felicidade plena!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Março termina com saldo positivo e os assuntos financeiros estarão na ordem do dia, bebê! Hoje você terá determinação de sobra para ir à luta atrás do dindim e pode resolver uma porção de coisas. O período da tarde será oportuno para fechar um bom negócio com a ajuda de parentes ou solucionar uma pendência importante com a família. O trabalho também deve render bastante e você tem mais é que apostar na sua capacidade realizadora para concluir tudo o que precisa. No amor, a Lua ativa sua seducência e anuncia uma paixão avassaladora. Tá sem um crush? Prepara porque pode pintar atração forte por pessoa que conhece e há tendência de sair faísca na aproximação. Astral vibrante e envolvente com o love.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tem boa nova pintando no seu horizonte neste finalzinho de mês e tô vendo que você pode consagrar conquistas gloriosas com ajuda de gente do seu convívio. Os astros deixam sua habilidade para interagir e se relacionar no modo turbo e hoje vai ser mamão com açúcar fazer boas parcerias com quem estiver à sua volta, seja no trabalho, seja nos assuntos pessoais. Sua agilidade mental e inteligência ficam tinindo na parte da tarde e podem surgir ideias incríveis para incrementar seus ganhos. Bora divulgar e vender seu peixe, pois tudo indica que você vai lacrar e lucrar! No lado amoroso, a sexta promete ser espetacular e lance recente pode virar namoro firme rapidinho. União blindada e abençoada.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sextou com um baita incentivo dos astros para você mandar muito bem no trabalho e fechar o mês de braços dados com o progresso. Sua vitalidade cresce graças às vibes da Lua e não vai faltar disposição para pegar firme no serviço, mas você também pode e deveria aproveitar a cota extra de energia para malhar e melhorar seu condicionamento físico. Que tal reservar um horário para dar um pulo na academia? À tarde, seus esforços vão trazer frutos excelentes e há chance de receber um Pix ou dinheiro que não estava no script – é amém que fala? Nos contatinhos, pode pintar um clima com colega e os astros garantem que o interesse será recíproco. A dois, não devem faltar cooperação e sintonia com o mozão.

