Leilões da Expogrande ja renderam R$ 9 milhões

Balanço parcial divulgado nesta quarta-feira pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) indica que o movimento dos leilões promovidos até este terça-feira, 18, na 83ª Expogrande, registrou um faturamento de R$ 9.139.460,00, com a venda de 1.197 animais,entre bovinos de elite e corte e cavalos e animais de trabalho.

O 37º Leilão Max QM bateu o recorde da feira em faturamento até agora, com R$ 3.810.600,00, leiloando 48 lotes, todas fêmeas. O lote mais valorizado arrematado no leilão foi de uma égua quarto de milha P.O, vendida por R$ 444.600,00. O leilão Max QM é considerado um dos maiores da raça da todo o Brasil.

Na abertura da Expogrande, a quinta-feira passada, o circuito de leilões da feira promoveu o Leilão de Corte Acrissul, com 762 animais comercializados de forma on line, e o faturamento ficou em R$ 2.215.600,00. A média alcançada pelo leilão surpreendeu os organizadores: R$ 2.907,61 por cabeça.

No sábado, 15, o circuito de leilões contou com 2 remates ao meio-dia. O Leilão Comitiva, que ofertou 31 lotes de animais para trabalho (cavalos e mulas) domados e faturou R$ 252.720,00, com uma média de R$ 10.108,870 por animal. O lote melhor arrematado foi um cavalo quarto de milha mestiço, por R$ 15.600,00.

No sábado ainda o pecuarista York Corrêa levou para a pista do tatersal de elite 1 da Expogrande 37 lotes de touros nelore P.O, registrando um faturamento de R$ 864.300,00, média de R$ R$ 23.359,00 por animal. Entretanto, teve animal comercializado a R$ 51 mil durante o remate. Nesta terça-feira, 18, o Leilão de Corte Capitaliza comercializou 262 animais nelore, anelorado e cruzados, fêmeas e machos, e faturou R$ 680.740,00.

