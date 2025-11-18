Lei de Dr. Victor Rocha reforça prevenção e institui a Campanha Municipal de Atenção à Saúde dos Homens

Em plena mobilização do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, o município de Campo Grande passa a contar oficialmente com uma nova política pública voltada à prevenção e ao cuidado masculino. A Prefeita Adriane Barbosa Nogueira Lopes sancionou, no dia 12 de novembro de 2025, a Lei nº 7.519, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que institui a Campanha Municipal de Atenção à Saúde dos Homens.

A iniciativa surge como mais um avanço na defesa de uma saúde pública de qualidade, compromisso que o vereador vem fortalecendo por meio de projetos, mutirões e ações de prevenção.

Uma lei que nasce no Novembro Azul e se torna permanente – A nova legislação estabelece que o município deverá promover, ao longo de todo o ano, ações voltadas à orientação, prevenção e diagnóstico precoce de doenças que afetam os homens. Entre elas, destacam-se câncer de próstata, doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos — condições que podem ser evitadas ou tratadas com maior eficácia quando identificadas precocemente.

A lei determina que: Palestras e ações educativas sobre saúde masculina sejam realizadas regularmente; Haja aferição de pressão arterial, orientações nutricionais e incentivo a hábitos saudáveis; Homens recebam encaminhamento para consultas e exames essenciais, conforme avaliação das equipes da Atenção Primária à Saúde; O Município possa estabelecer parcerias com a iniciativa privada para ampliar o acesso a exames.

A realidade que motivou o projeto – Na justificativa da proposta, Dr. Victor Rocha destaca que os homens ainda procuram menos os serviços de saúde, realizam menos exames preventivos e, muitas vezes, só buscam atendimento quando já apresentam sintomas graves. Esse comportamento contribui para o aumento de casos avançados de câncer, infartos, AVCs e outras doenças silenciosas.

“Quebrar tabus é tão importante quanto cumprir protocolos clínicos. Prevenir salva vidas — e essa lei nasce justamente para aproximar os homens da saúde, com acolhimento, informação e acesso real ao SUS de qualidade”, reforça o vereador.

O texto da justificativa apresenta dados que mostram a necessidade de ampliar campanhas permanentes: muitos homens convivem com hipertensão, diabetes ou alterações metabólicas sem diagnóstico, elevando riscos e reduzindo as chances de tratamento eficaz.

Saúde pública forte significa prevenção A nova lei reforça o compromisso de Campo Grande com políticas de prevenção, reduzindo gastos futuros com tratamentos tardios e garantindo maior proteção à população masculina. Para o Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, a prevenção é um ato de cuidado, responsabilidade e amor à vida:

“Precisamos levar informação, acolhimento e acesso aos homens, mostrando que cuidar da saúde é um gesto de coragem. Esta lei sela um compromisso permanente do município com a prevenção, alinhado ao espírito do Novembro Azul.”

Mais um legado para a saúde do homem em Campo Grande – Com a sanção da Lei nº 7.519/2025, a Capital amplia sua rede de ações dedicadas ao cuidado masculino, fortalecendo o que já é realizado no Novembro Azul e transformando a campanha em uma política pública contínua. Trata-se de mais um marco da atuação do vereador Dr. Victor Rocha, que segue defendendo um SUS forte, acolhedor e de excelência, capaz de salvar vidas e oferecer dignidade à população de Campo Grande e Mato Grosso do Sul.

/

Confira redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram