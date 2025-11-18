Gerson reforça caráter público das emendas e destaca R$ 96 mi destinados à população em 2026

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), participou nesta terça-feira (18) da reunião que apresentou o cronograma de execução das emendas parlamentares de 2026, que somam R$ 96 milhões, sendo R$ 4 milhões destinados a cada parlamentar. O encontro reforçou o compromisso da Casa de Leis com a transparência e com a destinação social desses recursos. Participaram também o vice-governador José Carlos Barbosa, o secretário da Casa Civil, Walter Carneiro, e parlamentares estaduais.

Durante a apresentação, Gerson Claro destacou que as emendas não pertencem aos deputados, mas são instrumentos de investimento direto na população, fazendo questão de desfazer interpretações equivocadas sobre o tema.

“Emenda é para atender a população e o deputado faz uma indicação. É importante destacar que são 4 milhões por deputado. Não importa qual partido ele seja, não importa se ele é situação ou se ele é oposição. Ele indica os 4 milhões nas entidades, nos municípios, e o governo faz esse pagamento”, disse o presidente

O parlamentar ressaltou que, para 2026, os recursos serão aplicados em áreas essenciais, com aproximadamente R$ 60 milhões destinados à saúde, ampliando o atendimento e fortalecendo serviços em todo o Estado.

Gerson também comentou o andamento das emendas referentes a 2025 e afirmou que há esforço para acelerar a execução dos pagamentos. “Temos aí, em regra, 75% das emendas já pagas, e nós estamos cobrando o governo para efetivamente concluir isso.”