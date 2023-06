Justiça determina regime aberto a Gilmar Olarte

Juiz determina regime aberto para ex-prefeito Gilmar Olarte, preso em 2021. Olarte cumpriu até agora, dois anos e seis meses, restando cinco anos e nove meses.

A pena total é de oito anos e quatro meses. Ele já cumpriu dois anos e seis meses, restando cinco anos e nove meses.

Ele apresentou o pedido nesta semana, demonstrando que trabalhou por 42 dias e, com a remição de 14 dias, alcançado o prazo para a progressão do regime semiaberto para o aberto em 31 de maio. Com isso, o juiz da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, Albino Coimbra Neto, expediu a decisão concedendo o benefício, a partir de quarta-feira (31).

Ele tem ainda a cumprir uma pena de quatro anos e seis meses, pois foi condenado por lavagem de dinheiro, junto com a ex-primeira-dama, Andréia Nunes Zanelato, e dois corretores sobre a compra de terreno e construção de uma casa no condomínio Damha.

Envolvido com corrupção e suspeita de lavagem de dinheiro o ex-prefeito tem seu nome envolvido em 11 processos diferentes.

Ele foi eleito vice-prefeito em outubro de 2010 e assumiu em março de 2013 quando o então prefeito Alcides Bernal foi cassado pela Câmara Municipal. Ele ficou no cargo até setembro de 2016, quando renunciou.

