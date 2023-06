Policia prende suspeito de divulgar foto de menor adolescente

Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio das Delegacias de Anaurilândia e Bataguassu, com trabalho conjunto com o Núcleo de Proteção à Criança e ao adolescente vítimas de crimes de Maringá – NUCRIA, efetuou a prisão preventiva, na sexta (2), de um homem de 28 anos, suspeito de cometer os crimes previstos no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no artigo 147-A do Código Penal.

O indivíduo é acusado de divulgar fotografias íntimas de sua ex-namorada, uma adolescente de 17 anos, como forma de retaliação após o término do relacionamento.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil revelaram que o indivíduo, cuja identidade não foi divulgada para preservar a vítima, nutria sentimento de revolta e não aceitava o término do relacionamento. Como forma de vingança, ele decidiu violar a privacidade da adolescente, expondo sua intimidade por meio das fotografias. A divulgação das imagens íntimas de adolescente constitui um crime grave, sendo tipificado no artigo 241-A do ECA.

A polícia reforça a importância de denunciar casos semelhantes, ressaltando seu compromisso em combater a violência e garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

O suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelos crimes imputados a ele. A confissão perante a autoridade policial pode influenciar no desfecho do processo judicial.A pena prevista para os delitos em questão pode variar de 03 (três) a 06 (seis) anos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram