Deputados defendem candidatura tucana em Dourados

As últimas movimentações políticas da semana levou os deputados estaduais Lia nogueira, Zé Teixeira e o deputado federal Geraldo Rezende defender o espaço desejado por eles em relação a eleição 2024 para prefeito de Dourados.

Os três reuniram o diretório municipal para determinar que o partido terá candidato próprio e não aceitarão aliança com o PP, dando chance ao atual prefeito Alan Guedes do PP.

A decisão foi tomada antecipadamente de qualquer decisão vinda do partido mas Rezende ameaçou deixar o partido caso façam aliança com o partido de Tereza Cristina.

