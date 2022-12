Justiça aprova contas do deputado federal Truttis e esposa

O Portal O Estado retifica as informações divulgadas no último dia 09 de dezembro com o título: “Desembargador condena família Truttis na prestação de contas”, que se referia a respeito da aprovação de contas do deputado Truttis e sua esposa, Raquelle Lisboa ao TRE. O TRE/MS julgou e aprovou por unanimidade a prestação de contas de ambos os candidatos no dia 14 de dezembro.

A aprovação de contas foi aprovada por unanimidade dos votos, incluindo o voto do Juiz Ricardo Damasceno de Almeida e o desembargador Paschoal Carmello Leandro.

A reportagem apresenta esta errata sob a decisão que torna as contas referentes a campanha de 2022 destacando que elas estão lícitas e aprovadas. O processo julgado foi o Nº0601469-24.2022.6.12.000.

