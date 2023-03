UFMS levará música para comunidades, hospitais e escolas públicas

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) vai levar apresentações musicais para comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica, hospitais, instituições de longa permanência para idosos e escolas públicas de Campo Grande, por meio de ação do Núcleo Sinfônico da universidade.

Para os estudantes universitários que tocam algum instrumento e queiram participar da iniciativa, podem se inscrever a partir desta quinta-feira (23), por meio de formulário e envio de vídeo, executando uma música de sua preferência.

O coordenador do Núcleo Sinfônico, Jorge Geraldo, explica que a ação visa ampliar o acesso aos projetos artísticos, que geralmente ficam concentrados na Universidade ou em espaços utilizados para apresentações, como teatros, igrejas e auditórios. “A ideia é levar tanto apresentações musicais quanto pequenas oficinas para públicos que têm carência de atividades artísticas, como as que desenvolvemos no Núcleo Sinfônico UFMS”, afirma.

O repertório e as atividades são organizadas com os estudantes para levar em consideração os instrumentos que cada participante toca e as habilidades técnicas pessoais. “A princípio, não há nenhuma restrição aos gêneros e estilos musicais, desde que possamos organizar programas e atividades significativas para o público do ponto de vista artístico, cultural e de formação”, complementa.

São 15 vagas disponíveis para estudantes de graduação e de pós-graduação de todos os cursos, desde que tenham nível técnico musical e possuam o próprio instrumento. As oportunidades são para a prática de instrumentos de sopro, como flauta transversal, saxofone, clarineta, trompete, trompa, trombone, eufônio ou tuba; de corda friccionada, como viola, violino, violoncelo e contrabaixo; de cordas dedilhadas, como violão, viola, cavaquinho, guitarra ou contrabaixo; piano ou teclado; e percussão.

As inscrições para estudantes da Cidade Universitária participarem voluntariamente das apresentações musicais devem ser feitas até o dia 5 de abril. O início das atividades está previsto para 20 de abril. Ao participarem, os estudantes contribuem para a própria formação musical e ainda têm carga horária de extensão, para atender à curricularização.

