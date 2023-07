‘Julho das Pretas’ inicia com bate-papo sobre empoderamento feminino

O Estado de Mato Grosso do Sul se prepara para a 5ª Edição da Campanha “Julho das Pretas”, uma iniciativa promovida pelo Governo Estadual, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Igualdade Racial. Com o tema “Eu, Mulher Preta”, a campanha busca destacar e valorizar a presença das mulheres negras em diferentes esferas da sociedade.

A programação da campanha incluirá uma série de eventos presenciais realizados em vários municípios do Estado, além de atividades nas plataformas digitais. Entre as atividades planejadas, destacam-se feiras, palestras, rodas de conversa e mesas-redondas, abrangendo temas como a população quilombola, mulheres negras das periferias, juventude, maternidade, envelhecimento, empregabilidade da população negra e empreendedorismo.

A escolha do tema “Eu, Mulher Preta” reflete a importância de reconhecer o papel fundamental das mulheres negras na sociedade e na luta pela igualdade racial. No Brasil, a data de 25 de julho foi instituída como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra pela Lei nº 12.987, de 2 de julho de 2014. Tereza de Benguela foi uma líder quilombola influente, que se tornou a rainha do quilombo de Quariterê, localizado no Vale do Guaporé (MT), no século XVIII.

No âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a importância das mulheres negras também foi reconhecida pela lei nº 5.254, de 17 de setembro de 2018, que estabeleceu o Dia Estadual das Mulheres Negras. Em 2019, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Igualdade Racial lançou a Campanha “Julho das Pretas”, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas de promoção da igualdade racial e combate ao racismo, com um foco especial no empoderamento das mulheres negras.

A iniciativa busca criar espaços de diálogo, troca de experiências e mobilização em torno das questões que afetam a comunidade negra, especialmente as mulheres. Por meio dessas ações, pretende-se avançar na luta por uma sociedade mais justa, igualitária e livre de preconceito racial.

O Julho das Pretas é uma oportunidade para celebrar as conquistas, reconhecer os desafios e unir esforços em prol da inclusão e do respeito à diversidade étnico-racial. É um convite para que toda a sociedade participe ativamente dessa campanha, contribuindo para a construção de uma sociedade mais igualitária e consciente de sua diversidade.

A campanha inicou neste sábado (1º), no auditório do Bioparque Pantanal, a Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial realizou a abertura do Julho das Pretas, campanha que buscava debater políticas públicas de enfrentamento ao racismo e promover a participação das mulheres negras nos espaços políticos. O evento contou com a presença da desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Jaceguara Dantas, que compartilhou sua história de superação e sucesso, retratada em seu livro autobiográfico “Os sonhos de Ágatha”.