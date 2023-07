Sorriso Maroto, Kamisa 10 e Menos é Mais se apresentam na Capital com melhor repertório de samba e pagode

Hoje (1º), um dos maiores e melhores festivais de samba e pagode do país chega a Campo Grande: o Festival Samba Brasil, com shows de Sorriso Maroto, Kamisa 10 e Menos é Mais. Após passar por Fortaleza (CE), Goiânia (GO), São Luis (MA), Natal (RN), Paraíba (PB), Vitória (ES) e Belém (PA), o festival chega ao shopping Bosque dos Ipês, para levar dez horas de muita música boa aos campo-grandenses. Animados e com as melhores expectativas possíveis, os grupos revelaram, à reportagem do jornal O Estado, que haverá muito samba, pagode e o melhor do repertório de cada um.

Sorriso Maroto

Formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sergio Jr. (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), Sorriso Maroto surgiu em 1997, em Grajaú, no Rio de Janeiro.

Hoje, com 26 anos de carreira, o grupo conquistou o Brasil com hits como “Mensagem Apagada”, “Faz Assim”, “Vai e Chora” e “Sinais”, carregando um legado de entregar lançamentos periódicos sem perder suas referências. O grupo lançou, no final de 2022, o álbum “Sorriso Maroto – Como Antigamente”, com 13 faixas inéditas na voz da banda e quase todas autorais.

Kamisa 10

Com nove anos de carreira, Kamisa 10 surgiu em Goiânia (GO), com três amigos artistas multitalentosos, são eles: Angelino, como vocalista, e os percussionistas Erlon e Pitchula. O trio se autointitula como pagodeiro da capital do sertanejo e é a nova sensação do mercado musical. Kamisa 10 tem se destacado ao falar de sentimento com uma linguagem atual e ao entregar uma presença surreal nos shows, remetendo às influências que possuem dentro do mercado, como Thiaguinho, Exaltasamba e Sorriso Maroto. O grupo se sente honrado em tocar e cantar ao lado de grandes nomes do pagode, neste festival e, durante entrevista ao jornal O Estado, definiu Campo Grande como um espetáculo. “Para nós, sempre que nos apresentamos nos maiores festivais do Brasil é uma grande honra. Estar ao lado das maiores bandas de pagode é sempre muito gratificante e nos faz entender que estamos no caminho certo, com nosso projeto. Campo Grande sempre recebeu muito bem o Kamisa 10 e vemos com muita alegria um evento da dimensão do Samba Brasil nessa cidade espetacular. Por isso, não pode faltar em nosso repertório ‘Lance Livre’, ‘Você me Usava’, ‘Ficante’, entre outras músicas nossas que o público de Campo Grande abraçou com tanto carinho.”

Menos é Mais

Outro fenômeno do pagode com pouco mais de cinco anos de carreira é o grupo Menos é Mais, formado por Duzão (vocalista), Gustavo Goes (percussionista), Jorge Farias (percussionista), Paulinho Félix (percussionista) e Ramon Alvarenga (percussionista). Com as músicas “Melhor Eu Ir”, Lapada Dela” (part. Matheus Fernandes), “Deixa Tudo Como Tá”, “Ligando os Fatos”, “Sonho de Amor” e “Manda Áudio” (part. Di Propósito), os pagodeiros de Brasília acumulam mais de 8,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas musicais. O canal do YouTube, por sua vez, conta com 3,9 milhões de inscritos.

A estratégia inovadora de postar um vídeo por semana resultou na criação de vários quadros musicais, um deles é o “Churrasquinho do Menos é Mais” 1 e 2, o queridinho da galera, com mais de 1,2 bilhão de visualizações. “Estamos muito animados para estar com vocês. Expectativa lá em cima! Sem dúvidas, vai ser um tempo ótimo para compartilhar muito samba, pagode e música boa. O público de Campo Grande é sempre muito animado e receptivo, não podemos reclamar. Todos eles têm aquele calor, energia e animação que está no DNA do povo brasileiro. Mas cada região tem suas características e Campo Grande gosta de festa e curtição, estamos animados”, espera o quinteto. “Podem aguardar a dedicação de sempre e muita energia. A gente ama quando a galera chega junto e anima o show, porque assim conseguimos entregar mais energia ainda e sabemos que os campo-grandenses se jogam demais com a gente. Vai ser incrível!”, garantiu o grupo.

SERVIÇO: O Festival Samba Brasil acontece neste sábado (1º), com abertura dos portões às 16h, no estacionamento do shopping Bosque dos Ipês (avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados). Os ingressos estão sendo vendidos nos setores pista, área premium, camarote e bangalôs. Compre pelo site https://www.seutickets.com.br/eventos/samba-brasil-campo-grande

[Livia Bezerra– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.