Julgamento de nova denúncia contra Ronaldo Chadid e assessora por lavagem de dinheiro é adiado pelo STJ

O julgamento para nova denúncia feita pelo MPF (Ministério Público Federal) contra o conselheiro afastado do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), Ronaldo Chadid, e a assessora Thais Xavier, foi adiado. A nova data prevista para o julgamento era para hoje, 6 de dezembro. O adiamento foi comunicado na segunda-feira (4).

Por enquanto, não há informações disponíveis sobre o motivo para que a data fosse remarcada. A Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça) definiria se Chadid e a assessora se tornam réus por nova denúncia. Até o momento, o conselheiro segue afastado do TCE-MS, bem como Waldir Neves Barbosa e Iran Coelho das Neves. Os três são monitorados por tornozeleira desde a “Operação Terceirização de Ouro”, em dezembro de 2022.

Com a nova denúncia, o número de atos de lavagem de dinheiro denunciados pelo Ministério, saltou de cinco para seis. Posteriormente, o MPF apontou que Ronaldo Chadid praticou o crime por seis vezes e Thais, por cinco, mas solicitou o aditamento da denúncia para aumentar para seis o número de práticas do crime que teriam sido cometidos pela assessora do conselheiro.

A defesa da assessora pontuou que cinco delitos de lavagem foram associados à assessora, referente à compra de cinco eletrodomésticos. Por esse motivo, pediu que o novo fato não fosse acrescentado na denúncia, afirmando que o Ministério não descreveu “satisfatoriamente o ato criminoso na denúncia”.

