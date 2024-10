Juiz determina retirada de vídeo que difama candidata Adriane Lopes e o marido, Lídio Lopes

Juiz da 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande, Albino Coimbra Neto, determinou, por meio de decisão judicial, que seja retirado do ar vídeo divulgado por perfis que visa difamar e depreciar a candidata à prefeitura da Capital, Adriane Lopes (PP).

Na decisão, o magistrado destaca que a intenção da publicação é associar a imagem de Adriane quanto à supostas práticas criminosas realizadas pelo marido, o deputado estadual Lídio Lopes.

“A divulgação do vídeo apócrifo, neste momento, extrapola a crítica política, com cunho de propaganda negativa, uma vez que elencam fatos criminosos induzindo ao entendimento que a candidata seria complacente com o esquema posto tendo como fim prejudicar ou incutir a ideia de não voto em sua candidatura”, destacou o juiz.

Além disso, Neto ressalta que a livre manifestação não possui caráter absoluto, onde não se deve “extrapolar os limites da liberdade de manifestação para ofender a honra ou a imagem do candidato, partido ou coligação, divulgar fatos sabidamente inverídicos ou, ainda, realizar propaganda negativa”.

Dessa forma, os perfis no Instagram mauriciopicarellioficial, anisiomandetta e acordacgms têm até duas horas contadas a partir da intimação para removerem o vídeo da plataforma, sob pena de incorrer nas sanções legais e no crime de desobediência previsto no art. 347 do Código Eleitoral.

