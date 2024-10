Sejusp usará mais de 600 policiais e helicópteros durante as votações do 2º turno

Neste segundo turno das eleições que acontecerá domingo (27), mais de 600 policiais, incluindo helicópteros estarão de prontidão na Operação Eleições 2024.

A Sejusp ( Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) disponibilizará 636 policiais, 65 viaturas e 2 helicópteros que reforçarão as ações de policiamento ostensivo, inteligência e resposta rápida em todos os locais de votação e apuração, tanto na capital como nos distritos de Anhanduí, Aguão, Rochedinho e Indubrasil.

Os agentes irão se concentrar no CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, a partir das 6h30 da manhã. Os trabalhos só serão encerrados após a apuração dos votos e divulgação do resultado pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

