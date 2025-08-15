José Dirceu e autoridades participam de audiência em Campo Grande sobre reativação da Malha Oeste

O plenário da Câmara Municipal de Campo Grande será palco, na manhã desta sexta-feira (15), de uma audiência pública que pretende colocar a reativação da Malha Oeste no centro do debate político, econômico e logístico do país. Entre as presenças confirmadas está o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, além de representantes do setor ferroviário, parlamentares e autoridades dos níveis municipal, estadual e federal.

Antes do evento, será realizada uma coletiva de imprensa com os principais convidados.

A audiência é uma iniciativa do presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), e da vereadora Luiza Ribeiro (PT), atendendo à solicitação do STEFBU (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru e Mato Grosso do Sul), do deputado estadual Zeca do PT e do deputado federal Vander Loubet (PT).

O objetivo, segundo os organizadores, é promover um debate transparente e propositivo com a sociedade civil, empresários, trabalhadores e gestores públicos sobre a importância estratégica da retomada da ferrovia para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e todo o eixo logístico Centro-Oeste/Sudeste.

A reativação da Malha Oeste é considerada um passo decisivo para reposicionar Campo Grande como centro logístico nacional, com reflexos diretos no desenvolvimento econômico, na geração de empregos e na integração com a Rota Bioceânica. Um dos diferenciais é a bitola compatível com a da Bolívia, o que pode facilitar a conexão ferroviária com países vizinhos e abrir um novo corredor internacional até os portos do Pacífico.

Além de José Dirceu, a lista de presenças confirmadas inclui:

– João Carlos Parkinson de Castro – ministro da carreira diplomática do Itamaraty e coordenador nacional dos Corredores Rodoviário e Ferroviário Bioceânicos;

– Vander Loubet – deputado federal (PT-MS);

– Jilmar Tatto – deputado federal (PT-SP);

– Zeca do PT – deputado estadual (PT-MS);

– Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira – secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead);

– Lúcia Maria Mendonça Santos – coordenadora nacional do Setorial de Logística, Transporte e Mobilidade Urbana do PT;

– José Augusto Valente – ex-secretário de Política Nacional de Transportes;

– Paulo João Estausia – presidente da CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística).

A audiência promete reunir representantes de diferentes setores para discutir os desafios e as oportunidades da retomada ferroviária no Estado, com ênfase na integração regional e internacional.

