Após denúncias de Felca, influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15), em São Paulo. O paraibano é investigado em duas ações no Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa e Bayeux, e numa apuração do Ministério Público do Trabalho.

O influencer é suspeito de submeter adolescentes à adultização e à exposição com conotação sexual para obter lucro. Ele foi um dos nomes denunciados no vídeo de Felipe Bressanim, o Felca, que atingiu milhões de visualizações no YouTube e mobilizou parlamentares a discutirem novas regras para a proteção de jovens na internet.

A informação da prisão foi revelada pela GloboNews agora a pouco.

Hytalo se manifestou pela primeira vez ontem (14), desde que vieram à tona suspeitas de envolvimento dele em crimes envolvendo menores de idade.

Com O Globo

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram