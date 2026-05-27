Trabalhador morre soterrado durante obra de rede de esgoto em Maracaju

Um homem de 37 anos, identificado como Diego de Almeida, morreu na manhã de terça-feira (26) após ser soterrado durante uma obra de infraestrutura. O caso aconteceu em Maracaju, cidade distante 160 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu por volta das 10h30, enquanto a vítima trabalhava na fase final da implantação da rede de esgoto no município.

Segundo informações do jornal local, Maracaju Speed, Diego estava no interior de uma vala, dentro de uma estrutura metálica usada para proteger os trabalhadores. Ao sair da caixa de proteção e subir uma escada para deixar o local, houve um desmoronamento de terra.

A vítima ficou completamente soterrada. Colegas de trabalho acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate, mas Diego já estava sem sinais vitais.

A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte por fato atípico e será investigado.