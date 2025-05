Homem acusado de esfaquear colega em clínica de recuperação se apresenta à polícia e alega legítima defesa

O homem de 52 anos acusado de esfaquear um rapaz de 26 anos dentro de uma clínica de recuperação na manhã de sexta-feira (2), em Campo Grande, se apresentou horas depois na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. Acompanhado por um dos pastores responsáveis pelo local, ele afirmou às autoridades que agiu em legítima defesa após ser ameaçado pela vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Civil foi até a clínica, localizada na Rua Brilhante, bairro Vila Bandeirante, logo após o pai do jovem registrar o caso. No local, um dos pastores relatou que o autor havia sido levado à clínica por um dirigente, mas que posteriormente deixou o local.

Por volta das 20h30 do mesmo dia, o homem compareceu à delegacia acompanhado pelo mesmo pastor. Em depoimento ao delegado Lucas Caires, o suspeito relatou que realizava serviços de jardinagem na unidade quando se envolveu em uma discussão com o rapaz, que se irritou ao vê-lo em seu local de trabalho.

Ainda segundo o depoimento, o homem se assustou com a atitude da vítima, que teria investido contra ele com um facão. Temendo ser agredido, ele reagiu e atingiu o jovem com três golpes: um na perna, outro no tornozelo e um no rosto. Após o ocorrido, foi conduzido novamente à clínica, mas decidiu se apresentar espontaneamente à polícia, alegando que sua intenção não era matar, apenas se proteger.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e não corre risco de morte. Inicialmente registrado como tentativa de homicídio, o caso foi reclassificado como lesão corporal dolosa. A Polícia Civil deve continuar apurando os fatos para esclarecer os detalhes do conflito.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais