Itamaraty critica tratamento dado a brasileiros deportados dos EUA e discute medidas emergenciais

A secretária de Comunidades Brasileiras no Exterior e Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty, Márcia Loureiro, se reuniu na de ontem (27), com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar, para tratar do caso dos brasileiros deportados que chegaram ao Brasil na última sexta-feira (24). Durante a reunião, a embaixadora reiterou a posição do Itamaraty, classificando como inaceitável o tratamento dispensado aos brasileiros.

Os deportados desembarcaram em Manaus algemados e com correntes nos pés, além de relatarem maus-tratos sofridos durante o voo, incluindo restrições ao uso do banheiro e falta de alimentação. O governo brasileiro manifestou preocupação com a prática do uso de algemas e solicitou que essa medida seja substituída por outros procedimentos. Na parte da manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o chanceler Mauro Vieira também discutiram o tema.

Paralelamente, o governo brasileiro realizou uma reunião de emergência com representantes da Organização Internacional para as Migrações (OIM) para tratar do impacto da suspensão das atividades da Operação Acolhida, após o governo de Donald Trump ter suspendido por 90 dias o repasse de recursos. A Operação Acolhida é responsável pela gestão logística e dos abrigos nas regiões de fronteira com a Venezuela.

Para mitigar os efeitos da ausência das equipes da OIM, o governo federal decidiu financiar emergencialmente as ações da operação enquanto busca um novo parceiro para custear a entidade vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU). Representantes da Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal participaram da discussão.

Uma nova reunião foi marcada para esta terça-feira (28) com o objetivo de definir o número de profissionais que serão deslocados para as regiões de fronteira e garantir a continuidade das atividades da Operação Acolhida.

Com informações do SBT News

