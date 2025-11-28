Instituto que acertou vitória de Adriane Lopes em 2024 revela cenário real da gestão em Campo Grande

Levantamento também revela que a administração do Governador Eduardo Riedel segue bem avaliada

O Instituto Ômega Pesquisas — o mesmo que previu corretamente a vitória de Adriane Lopes (PP) tanto no 1º quanto no 2º turno das eleições municipais de 2024 — divulgou um novo levantamento realizado entre 18 e 21 de novembro de 2025. A pesquisa, feita em Campo Grande com 1.500 entrevistas e margem de erro de quatro pontos percentuais, mostra que a prefeita mantém índices estáveis de aprovação e percepção positiva junto à população.

Aprovação e avaliação da gestão de Adriane Lopes

Os dados apontam que 53,60% dos entrevistados aprovam a administração da prefeita, enquanto 42,87% reprovam e 3,53% não souberam responder.

Na avaliação da qualidade da gestão a pesquisa mostra que 40,93% consideram a administração ruim ou péssima; 23,07% classificam como boa; 22,93% como ótima; 12,93% como regular;0,13% não opinaram.

O resultado reforça o padrão de continuidade observado desde a eleição de 2024, indicando que Adriane preserva uma base de apoio consistente e distribuída por diferentes regiões da capital.

Avaliação de Eduardo Riedel em Campo Grande

A pesquisa também avaliou, entre eleitores de Campo Grande, a administração do governador Eduardo Riedel (PP). Segundo o levantamento, 61,80% aprovam o governo; 33,20% reprovam; 5% não opinaram.

Já na avaliação qualitativa os dados apontam que 36% consideram o governo bom; 18,40% ótimo; 26,80% regular; 18% ruim ou péssimo; 0,80% não opinaram.

A percepção positiva do governador contribui para um ambiente político estável na capital, embora não interfira diretamente na avaliação da gestão municipal.

Metodologia

O relatório técnico do instituto informa que foram realizadas 1,5 mil entrevistas domiciliares; amostragem probabilística e estratificada; uso de dados do IBGE e TRE; margem de erro de 4 pontos percentuais; intervalo de confiança de 95%.

A Ômega destaca que o mesmo rigor metodológico foi responsável por acertar os dois turnos das eleições de 2024 em Campo Grande.

Retrato atual da administração

Os números mostram que Adriane Lopes segue com apoio expressivo após a reeleição, com equilíbrio entre aprovação e percepção qualitativa da gestão. A pesquisa indica que a prefeita mantém capacidade de diálogo com a população e preserva estabilidade administrativa na capital.

*A Pesquisa Ômega foi encomendada pelo Jornal O Estado MS e ouviu 1.500 pessoas. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

