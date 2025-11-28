TRE-MS promove atendimentos itinerantes para emissão e regularização do título neste fim de semana

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realiza, neste fim de semana, uma série de atendimentos itinerantes em Campo Grande e no município de Antônio João, ampliando o acesso da população aos serviços de emissão, transferência e regularização do título de eleitor, além da atualização de dados cadastrais.

Em Campo Grande, a ação ocorre neste sábado (29), das 8h às 15h, no bairro Aero Rancho. O atendimento, coordenado pela 53ª Zona Eleitoral, será realizado na Escola Municipal Padre Mário Blandino, localizada na Rua Plínio Mendes dos Santos, 91.

Já no município de Antônio João, sob responsabilidade da 52ª Zona Eleitoral, o atendimento será oferecido na Aldeia Campestre, também no sábado (29) e no domingo (30), das 8h às 17h, com uma pausa de uma hora para almoço. A iniciativa integra o programa “MS em Ação: Segurança e Cidadania”, que leva serviços públicos essenciais a comunidades do interior do estado.

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) mantém um calendário contínuo de atendimentos itinerantes. Em Campo Grande, a agenda segue no dia 6 de dezembro, com uma nova ação prevista para o Jardim Noroeste, organizada pela 8ª Zona Eleitoral. A Justiça Eleitoral informou que o horário e outros detalhes serão divulgados nos próximos dias.

O órgão reforça que levar os serviços às comunidades facilita o acesso do eleitorado e contribui para reduzir filas e demandas nos cartórios eleitorais fixos, especialmente em período pré-eleitoral.

