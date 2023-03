Inscrições abertas para IV Seminário Estadual da Água

O deputado Renato Câmara com o objetivo de unir conservação e informação criou o Seminário Estadual da Água, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) que está em sua quarta edição e com inscrições abertas através do link este formulário clicando aqui.

O tema desta edição é “Caminhos para a Produção de Água em Mato Grosso do Sul” e conta com a parceria do Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul), Rotary Club de Campo Grande, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e diversos apoiadores.

“O Seminário Estadual da Água é, antes de tudo, uma oportunidade de reunir esforços dos diversos setores da sociedade civil para contribuir com a conservação desse recurso”, afirmou Câmara, autor do evento.

