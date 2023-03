Operação prende dois suspeitos por furto em pátio de delegacia.

Na manhã desta segunda-feira (13), a Polícia Federal realizou a Operação Pátio Seguro nos municípios de Naviraí e Paiçandu (PR), cumprindo dois dos três mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal de Naviraí.

A operação tem como objetivo desvendar crimes de furto qualificado e associação criminosa. Tudo começou com o roubo de um veículo no pátio da Polícia Federal em Naviraí e, a partir disso, as investigações foram iniciadas.

De acordo com as informações fornecidas pela polícia, os agentes conseguiram recuperar o veículo e identificar os criminosos que enfrentam acusações por vários crimes, incluindo tráfico de drogas, receptação, roubo, posse ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

Além dos mandados de prisão, a Justiça também expediu três ordens de busca e apreensão nas cidades citadas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.