Infraestrutura e repasse de ICMS pautam encontro de vereadores com governador Riedel

Papy garante a possibilidade de novas reuniões entre os poderes

Em jantar realizado entre os vereadores da Capital e o governador Eduardo Riedel (PP), a pauta mais levantada pelos parlamentares foi o repasse do ICMS para Campo Grande e a melhora na infraestrutura da cidade.

O presidente da Câmara, Epaminondas Neto (PSDB), o Papy, considerou o encontro produtivo e “politicamente de alto nível”. “Isso reforça o protagonismo da Câmara e a importância dos vereadores na condução política da Capital, frente, inclusive, ao Executivo, como que nós conseguimos atingir um tamanho de relevância política”, declara em entrevista ao Jornal O Estado.

Segundo Papy, o jantar, que aconteceu na última sexta-feria (22), durou cerca de três horas e foi como a primeira agenda estratégica da pré-campanha de Riedel em Campo Grande. . “Eu aproveitei o momento para colocar a questão política. ‘Governador, essa é uma decisão também política, de favorecimento a Campo Grande’”.

A explicação que Riedel deu aos vereadores foi de que isso é um problema técnico, uma vez que ‘a cidade não consegue dizer que precisa de mais ICMS’. “O que a gente pode fazer pra melhorar? Vamos tentar fazer, mas politicamente, o governador precisa fazer um gesto pro Campo Grande. Nós estamos afundando financeiramente e a minha fala foi no sentido de que além da discussão técnica, nós precisamos também fazer a discussão política”.

Além do rateio, foram discutidos outros problemas urgentes da Capital. De acordo com o parlamentar, os vereadores cobraram do governador soluções para obras pendentes, como o acesso para as Moreninhas, e pediram apoio na área da saúde, que enfrenta uma crise. A zeladoria da cidade também entrou na pauta, com pedido de contribuição do Estado para resolver a falta de asseio e conservação das vias e espaços públicos. Outro tema discutido com o chefe do Executivo Estadual foi o transporte coletivo.

“Fazia hora que eu não participava de um encontro tão maduro politicamente. Sem bajulações, um assunto de relevância pra Campo Grande mesmo, colocamos os problemas na mesa”, reiterou Papy.

O presidente da Casa de Leis ressaltou ainda que os vereadores reafirmaram o apoio político a Riedel, mas condicionaram o voto a resultados concretos. “O vereador é um cabo eleitoral, com certeza, para o governo, para o Senado, para os federais, para os estaduais, mas precisa ter resultado. Então, essa foi a cobrança da Câmara e nós nos posicionamos a favor de Campo Grande mais uma vez.”

Sobre novas reuniões com o governador, o presidente da Câmara confirmou a possibilidade, mas devem contar com outros assuntos e focadas em questões eleitorais.

Estavam presentes quase todos os vereadores da Capital. Ficaram de fora os parlamentares da bancada opositora, Jean Ferreira (PT), Landmark (PT), Luiza Ribeiro (PT) e Marquinhos Trad (PV). Também não participaram Clodoilson Pires (Podemos), Dr. Lívio (União) e Dr. Jamal (MDB), que estavam em viagem.

Por Lucas Artur, Danielly Carvalho