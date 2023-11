Asilo São João Bosco celebra 100 Anos de dedicação aos idosos com jantar especial, lançamento de documentário e livro

Cuidar daqueles que dedicaram toda uma vida à sociedade é uma tarefa nobre e desafiadora. Com um século de história marcada por dedicação e atenção integral aos idosos, o Asilo São João Bosco se prepara para comemorar seu centenário em grande estilo. A celebração está marcada para a próxima quinta-feira (30), durante um jantar na sede da instituição, situada na Rua Oceania, 66, Bairro Tiradentes.

Embora a data oficial do centenário seja 23 de outubro, as festividades culminarão nesse evento especial, que contará com o lançamento do livro documentário intitulado ‘Amorevolezza, amor incondicional – Asilo São João Bosco em 100 anos’. A autoria é de Sylvia Cesco e Melissa Tamaciro, enquanto o documentário leva a assinatura de Melissa Tamaciro e a habilidade fotográfica de Alexis Prappas.

A programação para a noite festiva também incluirá uma emocionante exposição de fotos antigas no Shopping Campo Grande, contando a rica trajetória do asilo ao longo de um século de existência. A superintendente executiva do asilo, Cleo Shamah, compartilha a importância do evento ao afirmar: “Esse jantar é para agradecer aos doadores e voluntários que ajudaram a escrever a história do Asilo São João Bosco nesses 100 anos. Na ocasião, serão homenageadas algumas pessoas que foram partes importantes na trajetória.”

Nomes como Virgínia, Tonha, Aparecido, Dominguinhos e Irmã Fausta podem não ser amplamente reconhecidos pela população, mas desempenharam papéis cruciais na construção da história dessa instituição que acolhe memórias. Essas figuras serão honradas durante o jantar, que prestará homenagens a voluntários, entidades e personalidades que contribuíram significativamente para a missão de cuidar dos idosos.

Ao todo, 16 homenagens serão concedidas, abrangendo representantes do Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Campo Grande, empresas doadoras, voluntários, religiosos, doadores e funcionários. A celebração não é apenas um marco para o asilo, mas uma oportunidade de reconhecer aqueles que desempenharam um papel vital nesses 100 anos de história dedicada ao cuidado e respeito aos idosos.

As festividades iniciaram-se em junho deste ano, com o lançamento de melhorias conquistadas pela instituição, como a construção da nova sala de bazar, salão multiuso e a instalação de placas fotovoltaicas, obtidas por meio do Fundo Municipal do Idoso. Paralelamente, a venda de produtos estampados com a obra “Araras Azuis”, do artista plástico Cleir, foi lançada, com canecas, camisetas e relógios disponíveis no site da instituição www.asilosaojoaobosco.org.br.

Fundado em 1923, o Asilo São João Bosco mantém firme sua missão de promover, resgatar, restaurar e defender a dignidade de seus assistidos. Oferecendo diversos serviços, como assistência social, nutrição, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e atividades lúdicas, a instituição prioriza o bem-estar integral dos idosos, considerando suas dimensões biológica, psicológica, social e espiritual.

Desde sua fundação, o asilo acolheu mais de 1.600 idosos, contabilizando 1.200 de janeiro de 1960 até junho de 2019. Atualmente, a instituição conta com 108 colaboradores divididos em 19 setores, sob a direção de Gersino dos Anjos desde maio de 2015. Diariamente, são oferecidas seis refeições aos idosos e duas aos funcionários, sendo a manutenção do trabalho dependente de doações.

O jantar de confraternização do centenário do Asilo São João Bosco, com solenidade de homenagens e lançamento do documentário e livro, ocorrerá na sede da entidade, restrito a convidados, no dia 30 de novembro de 2023, às 19h30. A ocasião promete ser um momento de reflexão, reconhecimento e celebração da trajetória notável do asilo e daqueles que contribuíram para sua missão ao longo de um século.

Serviço

Data: 30 de novembro (quinta-feira)

Horário: 19h30

Local: Asilo São João Bosco – recepção salão de Eventos – Rua Oceania , 66 – Bairro Tiradentes.

