Ibrahim anuncia pré-candidatura a prefeito de Batayporã

Para resgatar Batayporã, cidade localizada no vale do Ivinhema, de um período de profunda estagnação o MDB e União Brasil liderados pelo ex-prefeito Edson Ibrahim e pelo vereador Professor Neto estão compondo uma Frente de oposição para disputar a eleição de 2024 contra o atual prefeito Germino da Roz Silva (PSDB). O anúncio oficial foi feito ontem pelos dois políticos em visita aoa Redação do Jornal Estado de Mato Grosso do Sul sendo que a partir de gora devem promover uma mobilização política no município e para isso contam com o apoio de importantes lideranças do estado como o ex-governador André Puccinelli e o deputado estadual eleito Junior Mocchi.

Edson Ibrahim foi prefeito no periodo entre 2009 e 2012 e também já cumpriu 5 mandatos como vereador e ocupou a presidêncioa da Cãmara Municipal de Batayporã e mesmo não tendo participado sempre pareceu na liderança das pesquisas nas últimas eleições. “Eu decidiu anunciar a composição dessa frente de oposição atendendo a pedidos de companheiros que estão insatisfeitos com a atual administração, especialmente servidores públicos entre os quais os professores que passam por dificuldades não recebendo reajustes a que têm direito”, afirmou Ibrahim.

Batayporã tem 12 mil habitantes e aproximadamente 8 mil eleitores e hoje vivencia problemas em diversos setores, principalmente na área da saúde pois não conta com nenhum hospital e os casos de emergência são encaminhados para Nova Andradina. “A cidade tem uma arrecadação de 5,4 milhões o que daria perfeitamente para manter um hospital e ainda equipa-los abastecido com os medicamentos básicos e ficar desabastecido até mesmo de remédios como diprona.

Apoio

Um dos primeiros apoiadores de Ibrahim é o vereador Professor Neto do União Brasil que considera que o atual prefeito tem priorizado apenas as parcelas mais privilegiadas da população deixando desassistidos os bairros mais carentes do município com bairros da periferia e assentamentos. Tenho solicitado informações sobre investimentos em setores como habitação simplesmente não me é repassado o que demonstra descaso do prefeito por isso acredito que a candidatura do ex-prefeito Edson Ibrahim pode representar a retomada do desenvolvimento em Batayporã.