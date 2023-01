Peculiar: Seu Jorge é impedido de batizar seu filho com o nome “Samba”

O filho do Seu Jorge, com a namorada Karina Barbieri nasceu neste fim de semana, em São Paulo. O cantor, pai de Maria Aimée Jorge, Flor de Maria Jorge e Luz Bella Jorge, passou por dificuldades na hora de registrar o nome do recém-nascido no cartório.

Segundo divulgado pela Band, Seu Jorge tentou registrar o filho ontem (23), em São Paulo, com o nome “Samba”, entretanto, a escolha peculiar do nome foi recusada. Sem aceitar a decisão, os novos papais acionaram advogados para encontrar maneiras legais de seguir com seu plano de batizar o filho com o nome do gênero musical.

Registrar um bebê com o nome de um gênero musical pode ser vista de forma negativa pela legislação, pois conforme a lei de Registros Públicos, de 1973, alguns nomes podem ser vetados no momento do registro, caso os oficiais julguem que a opção possa trazer prejuízos futuros à criança, resultando em preconceito e bullying.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.