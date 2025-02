Hugo Motta defende independência e harmonia entre Poderes na abertura do Congresso

Na abertura oficial dos trabalhos do Congresso Nacional nessa segunda-feira (3), o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reforçou seu compromisso com a independência e a harmonia entre os Poderes da República. Durante o discurso, Motta destacou a importância de um trabalho conjunto entre Legislativo, Executivo e Judiciário, sempre com foco no interesse público e no fortalecimento da democracia brasileira.

“O trabalho conjunto dos três Poderes, independentes e harmônicos entre si, está no cerne do regime político do país e da democracia que devemos todos venerar e defender”, afirmou o presidente da Câmara.

Hugo Motta destacou que o principal desafio do Congresso neste ano será buscar convergências em pautas fundamentais para o desenvolvimento do país. A declaração veio após representantes do Executivo e do Judiciário apresentarem uma mensagem institucional ao Legislativo, reafirmando o compromisso com a cooperação entre os Poderes.

Motta também ressaltou que a harmonia entre as instituições deve ser guiada pelo cumprimento rigoroso das atribuições constitucionais de cada Poder. “Essa independência e harmonia pressupõem o desvelo obstinado no cumprimento das nossas responsabilidades”, enfatizou.

O presidente da Câmara manifestou otimismo em relação ao futuro do Brasil, apontando avanços em direção à estabilidade econômica e jurídica. Dirigindo-se aos parlamentares, Motta reforçou a necessidade de trabalhar com entusiasmo na busca por soluções para os problemas enfrentados pela população.

“O povo espera, precisa e exige de seus representantes resultados concretos”, concluiu Motta, sinalizando que sua gestão na Câmara estará voltada para entregas objetivas e relevantes à sociedade.

