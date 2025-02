Qualidade de vida: mais de R$ 25 milhões em obras vão chegar ao interior de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul segue avançando com investimentos em infraestrutura urbana, totalizando mais de R$ 25,2 milhões, promovendo qualidade de vida e desenvolvimento para a população. Três importantes processos licitatórios foram homologados, contemplando obras de asfaltamento, drenagem de águas pluviais e estudos para a melhoria da aviação regional.

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), vinculada à Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), publicou sexta-feira (31), no Diário Oficial a homologação da licitação para a execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos bairros Almirante Tamandaré, Nova Aliança e Alta Floresta, em Ladário.

O investimento total será de R$ 17.143.223,88. A iniciativa visa melhorar a mobilidade urbana e proporcionar mais conforto e segurança para os moradores.

Já o município de Pedro Gomes também será beneficiado com obras de infraestrutura para a execução da pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro São Francisco. Lá, o investimento total é de R$ 7.944.000, garantindo melhorias estruturais para a comunidade.

Também recebe atenção do Governo de Mato Grosso do Sul o setor aeroviário, sendo homologada a licitação para a elaboração do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA) nos municípios de Camapuã, Cassilândia, Naviraí, Paranaíba, Jardim e Água Clara, com um investimento de R$ 156.997,32.

Esse planejamento é essencial para garantir a segurança operacional dos aeródromos e fomentar o desenvolvimento regional.

Os investimentos reforçam o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com o progresso e a modernização da infraestrutura em diferentes regiões do estado, promovendo avanços significativos para a população e fortalecendo o desenvolvimento econômico e social.