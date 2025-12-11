Heloísa Helena assume vaga de Glauber Braga durante suspensão de seis meses

A Câmara dos Deputados decidiu, na noite dessa quarta-feira (10), suspender por seis meses o mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), rejeitando o pedido de cassação. A punição, por quebra de decoro parlamentar, ocorreu após uma altercação envolvendo o congressista e um membro do Movimento Brasil Livre (MBL) dentro das dependências do Congresso Nacional. Com a suspensão, a vaga será ocupada temporariamente pela suplente Heloísa Helena (Rede-RJ).

A entrada de Heloísa Helena marca o retorno de uma das figuras mais emblemáticas da esquerda ao Legislativo. Alagoana, enfermeira e professora, ela iniciou sua trajetória parlamentar no Senado, onde exerceu mandato entre 1999 e 2007. Foi expulsa do PT em 2003 por se opor à reforma da Previdência do governo Lula, episódio que a projetou nacionalmente pela postura combativa.

Após sua saída do PT, Heloísa Helena participou da fundação do PSOL e disputou a Presidência da República pelo partido em 2006, consolidando sua imagem de oposição aguerrida. Atualmente filiada à Rede Sustentabilidade, ela garantiu a suplência na coligação formada com Glauber Braga nas eleições de 2022, o que agora lhe assegura retorno à Câmara.

Reconhecida por seu discurso incisivo, Heloísa Helena assumirá a cadeira de Braga durante todo o período de suspensão. A decisão da Câmara livrou o deputado fluminense de uma eventual cassação, que poderia torná-lo inelegível por oito anos, mantendo-o apto a retomar suas atividades parlamentares após cumprir a penalidade.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais