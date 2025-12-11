Ainda dá tempo! Com prazo até sexta, 1,9 mil cartinhas do Correio ainda esperam adoção

A tradicional campanha ‘Papai Noel dos Correios’ encerra nesta sexta-feira (12), em Mato Grosso do Sul, e até o momento 7,3 mil cartas já foram adotadas. No entanto, ainda faltam 1,9 mil cartas para serem escolhidas. Aqueles que tiverem interesse, podem ir até uma das agências dos Correios participantes ou pelo Blog Noel para apadrinhar uma cartinha. Os presentes podem ser entregues até o dia 15, próxima segunda-feira.

Entre os mais pedidos, estão bonecas, canetinhas e livros de colorir. Em Campo Grande, as unidades para adoção de cartas físicas são as agências Central, na Avenida Calógeras, a unidade em frente à antiga Rodoviária e a do shopping Campo Grande.

Nesses locais, as pessoas interessadas em participar da ação podem, tanto adotar cartinhas, como também entregar os presentes. No blog da campanha também é possível adotar cartas e consultar os endereços e horários de funcionamento dos pontos de adoção, bem como os prazos da campanha nos Estados.

Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, é preciso clicar em “Adotar Agora” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município.

A entrega de presentes deve ser feita presencialmente, nos pontos de entrega indicados no Blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha. As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e entrega de presentes variam em cada Estado. Todas as informações estão disponíveis no endereço https://blognoel.correios.com.br/.