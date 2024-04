Prefeitura começa a instalar novos ares-condicionados e bebedouros nas unidades de saúde

Oferecer aos usuários da Rede Pública Municipal da Saúde um ambiente mais adequado e proporcionar aos servidores condições dignas de trabalho. Neste sentido, a Prefeitura adquiriu 159 aparelhos de ar-condicionado, que nesta semana começaram a ser instalados nas unidades da Atenção Primária, para melhorar a climatização nesses ambientes.

Dentro desse plano de atualização na estrutura estão onze bebedouros que serão substituídos em locais como a USF Vila Nasser, USF Alves Pereira, USF Pioneira, USF Botafogo, USF Itamaracá, USF Universitário, USF Vida Nova, USF Nova Lima, USF Serradinho, a UPA Universitário e a Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ).

A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu também três camionetes Ford Ranger Cabine Dupla, que serão destinadas aos serviços operacionais da secretaria, que inclui a logística de materiais e medicamentos nas unidades.

O planejamento que vem sendo executado pela administração municipal de Campo Grande visa assegurar que seja possível avançar e resolver alguns gargalos, como a regularização no fornecimento de medicamentos e insumos que afeta não só Campo Grande, mas diversos municípios do país.

A secretária municipal de Saúde Rosana Leite de Melo explicou que está sendo implementado um intenso trabalho de revisão de todos os processos da Sesau e que foi estabelecido um plano de contingência robusto, principalmente para assegurar o reabastecimento imediato de medicamentos e insumos em todas as unidades de saúde. “Isso é fundamental para garantir que não haja interrupções no cuidado e no tratamento dos pacientes. Esse plano de contingência vai permitir resposta imediata a qualquer necessidade que surja.”

Atualmente, o município encontra-se com 84% do estoque de medicamentos abastecido, sendo que os outros 16% já teve o processo de compra concluído, estando agora no aguardo da entrega por parte dos fornecedores. A previsão é de que ao menos 90% do estoque da Rede Municipal de Saúde esteja regularizado nos próximos 15 dias. Somente nos três primeiros meses deste ano, a Prefeitura de Campo Grande investiu aproximadamente R$ 8 milhões na compra de medicamentos para atendimento à população. Entre os medicamentos que serão regularizados estão anti-hipertensivos, como o Losartana e o Enalapril, e antibióticos, entre eles a Amoxicilina e Azitromicina.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande