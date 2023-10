Governo libera R$ 535 mil das emendas de Gerson para Saúde em 6 municípios

O Governo do Estado repassou R$ 535 mil aos fundos municipais de saúde de 6 cidades, verba alocada por emendas parlamentares do deputado Gerson Claro. Os recursos atenderão Paranaíba (R$ 160 mil), Paraíso das Águas(R$ 50 mil), Juti (R$ 64.500,00); Terenos (R$ 100 mil, ); Anastácio (R$ 50 mil) e São Gabriel do Oeste (R$ 50 mil).

Em Paraíso das Águas, a emenda parlamentar de Gerson terá a contrapartida de mais R$ 48,2 mil da Prefeitura. O recurso, segundo a vereadora Inês Londero, que reivindicou a emenda, será aplicado na compra de equipamentos para o Pronto Atendimento do Paraíso, por onde passam por 3 mil pacientes. Está prevista a compra de esfigmomanômetro; oxímetro de pulso; estetoscópio; bomba de infusão; carrinho de emergência; eletrocardiógrafo; desfibrilador; monitor cardíaco e ventilador pulmonar.

A Secretaria Municipal de Saúde Juti vai adquirir um veículo destinado ao transporte de agentes de saúde para a zona rural. A emenda coletiva de R$ 125 mil, em parceria com a deputada Mara Caseiro, atende solicitação do vereador Adriano Passarelli.

Antes destes recursos para saúde, tinham sido liberados R$ 150 mil para três escolas públicas que usarão o recurso, viabilizado por meio de emenda do deputado Gerson Claro, para aquisição de ar-condicionado, geladeiras, notebooks, além de kits multimídia. O dinheiro (R$ 50 mil por escola) foi depositado na conta das Associações de Pais Mestres (APMS) das escolas estaduais Adventor Divino de Almeida (Campo Grande), Delfina Nogueira Souza (Nova Alvorada do Sul) e da Escola Municipal Professora Clotilde Pinto (Bela Vista).

Emendas

O deputado Gerson Claro destinou recursos, via emenda parlamentar, para 41 municípios, 14 instituições filantrópicas e 4 escolas estaduais. Para projetos na área da assistência social, R$ 725.500,00 e R$ 200 mil destinados à compra de equipamentos para educação.