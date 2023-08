Governo do Estado vai pavimentar acesso a usina em Fátima do Sul

Com um investimento de R$ 10,2 milhões e o foco na geração de empregos, o Governo vai promover a pavimentação de acesso à usina Fátima do Sul Agro-Energética S/A Álcool e Açúcar, que fica no município de Fátima do Sul.

De acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), o trecho a ser pavimentado é de 51.966,87 m², e a empresa que executar a obra terá um prazo de 270 dias para concluí-la.

O contrato para realização dos trabalhos foi publicado nesta terça-feira (8), no Diário Oficial do Estado. O próximo passo é a ordem de serviços, para o início das atividades.

Para melhorar os acessos, logística e dar mais segurança para quem trafega pelas rodovias estaduais e estradas, o governador do Estado, Eduardo Riedel, segue investindo em obras de infraestrutura.