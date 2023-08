Dia Internacional dos Povos Indígenas: MS segue avançando na efetivação das políticas públicas

O Dia Internacional dos Povos Indígenas é comemorado nesta quarta-feira (9), data estabelecida pela ONU (Organização das Nações Unidas), como forma de reconhecer a importância dos povos originários e a necessidade de protegê-los.

De acordo com o recente relatório divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 4,22% da população sul-mato-grossense é constituída por indígenas, sendo 116.346 mil pessoas, presentes em 32 territórios e divididos em oito etnias: Guarani, Kaiowá, Terena, Kadwéu, Kinikinaw, Atikun, Ofaié e Guató.

Dos 5.568 municípios brasileiros, 4.832 deles possuem moradores que se identificam como indígenas (86,7% do total). Ou seja, os indígenas estão em 86,7% deles.

Fernando Souza, subsecretário de Políticas Públicas para Povos Originários, ressalta que os dados contribuem para ampliar o conhecimento da diversidade social e territorial indígena de Mato Grosso do Sul, além de subsidiar a criação e implementação de políticas públicas para a cidadania de todos os povos indígenas.

“O dia 9 marca a ressignificação e valorização da nossa cultura e costumes, além de evidenciar os avanços que tivemos no que tange às políticas públicas para a população indígena. Tendo em vista o comprometimento do Governo do Estado com essa pauta, com a garantia de direitos e respeito, construindo um Estado sem deixar ninguém para trás, como pontua nosso Governador Eduardo Riedel”, ressalta o subsecretário.

O Governo do estado está trabalhando em vários projetos para garantir a cidadania, como na área da assistência social, com a distribuição de cestas básicas mensais, na educação, com o Vale Universidade Indígena, reformas e construção de escolas, na segurança, com o fortalecimento dos Conselhos Comunitários de Segurança Indígena, ações de saneamento, como por exemplo o projeto piloto de abastecimento de água na RID (Reserva Indígena de Dourados) e na agricultura familiar com o Proacin para as comunidades indígenas e quintais produtivos. Além disso, está focado na transversalidade para a realização de ações de cidadania dentro das comunidades, levando desde a emissão de documentos a serviços de saúde, entre outros.

Ação de Cidadania Kuña Mbarete

Em Kuña Mbarete, o objetivo da ação desta quarta-feira (9), na Aldeia Água Bonita, em Campo Grande, é assegurar a cidadania aos povos indígenas que vivem em contexto urbano. A ação faz parte das atividades da campanha Agosto Lilás, promovida pelo Governo do Estado através da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres e Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para os Povos Originários.

Alicida Tibério, cacique da aldeira, ressalta a importante da execução dessas ações sociais. “Esses serviços aqui hoje contribuem para o fortalecimento dos povos indígenas, já que hoje é um dia importante, o Dia Internacional dos Povos Indígenas”.

São parceiros da ação: Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher), Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígena/MS), Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) e SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos de Campo Grande).

A ação segue na tarde desta quarta-feira, até às 16h, oferecendo serviços de:

Registro de boletim de ocorrência;

Palestras sobre enfrentamento à violência;

Cadastros para encaminhamentos ao mercado de trabalho;

Emissão de carteira de trabalho;

Testes rápidos de HIV/Sífilis/ Hepatite B e C;

Dinâmicas sobre saúde mental;

Vacinação contra a gripe;

Atendimento odontológico;

Cortes de cabelo e;

Atendimentos ligados a pauta de promoção aos direitos sociais e de cidadania

Na quinta-feira (10) quem receberá os serviços da ação de Cidadania Kuña Mbarete, será a Aldeia Darcy Ribeiro, que terá atendimento das 9h às 12h e 13h30 às 16h, na Era Atômica, nº 30, Jardim Noroeste, Campo Grande.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.