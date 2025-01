Governo de MS republica edital da concessão da Rota da Celulose

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou, nesta quarta-feira (29), a republicação do edital de licitação do Projeto de Concessão da Rota da Celulose. A decisão foi tomada após a primeira tentativa de leilão, realizada em dezembro de 2024, não atrair interessados.

O novo edital passou por modificações significativas, incluindo ajustes no cronograma de investimentos, contornos urbanos, implantação de marginais em trechos urbanos e revisão da projeção de tráfego e receita. A previsão é de que o documento reformulado seja publicado nos próximos dias no site do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE).

A concessão da Rota da Celulose contempla trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267, totalizando 870,3 km. O contrato terá validade de 30 anos e o novo leilão está previsto para maio de 2025.

O modelo de licitação prevê um investimento de R$ 9 bilhões e uma economia estimada de R$ 1,2 bilhão ao longo da concessão. Além disso, o Ministério dos Transportes estima a geração de 85,6 mil empregos diretos e indiretos com a implementação do projeto.

A 35ª reunião do Conselho Gestor de Parcerias autorizou a publicação do novo edital e debateu as diretrizes financeiras da concessão, incluindo o compartilhamento de riscos de demanda e o mecanismo da conta centralizadora. O projeto mantém o compromisso com a segurança viária e a melhoria da trafegabilidade, buscando equilibrar investimentos e tarifas justas para os usuários.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais