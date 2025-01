Polícia Civil cumpre mandado de prisão e apreensão por roubo em Jardim

A Primeira Delegacia de Polícia de Jardim cumpriu, na manhã desta quarta-feira (29), um mandado de prisão temporária e busca e apreensão contra um suspeito de 28 anos, acusado de envolvimento em um roubo ocorrido no centro da cidade.

Assim que tomou conhecimento do crime, a equipe da Seção de Investigação Geral (SIG) iniciou diligências, analisando imagens de segurança, colhendo depoimentos da vítima e de testemunhas e realizando levantamentos no local do fato. Com os elementos reunidos, foi possível identificar o suspeito e solicitar as medidas cautelares ao Poder Judiciário, que foram deferidas.

Durante o cumprimento da ordem judicial, além da prisão do investigado, a polícia apreendeu objetos de interesse para a investigação. O suspeito será interrogado e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

