Governo de MS nomeia novo presidente para Fundação de Cultura

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul tem novo diretor-presidente. Foi nomeado no Diário Oficial desta quinta-feira (21) Eduardo Mendes Pinto como novo representante da pasta. Natural de São Paulo, Eduardo se estabeleceu em Naviraí e dirigiu duas rádios locais.

O novo diretor-presidente já realizava um trabalho na FCMS como assessor direto do secretário Marcelo Miranda (Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Com isso, adquiriu conhecimento oportuno para o cargo, na vivência diária das ações da entidade em prol da cultura do Estado.

Com sua nomeação, Eduardo agora está encarregado de liderar e implementar a agenda de ações culturais em Mato Grosso do Sul, abrangendo eventos significativos como a quarta edição do MS ao Vivo, o aniversário de criação do Estado e os Festivais América do Sul e Campão Cultural.

A meta principal é expandir a cultura para todas as regiões do Estado, e em outubro serão lançados os editais da Lei Paulo Gustavo, que visam impulsionar a produção audiovisual, bem como projetos de fomento em outras áreas e editais de premiação.

Com informações do Governo do Estado.

