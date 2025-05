Governo de MS investe R$ 12,6 milhões em viaturas e armamentos para reforçar combate a incêndios no Pantanal e segurança pública

Com foco no fortalecimento da segurança pública e no combate aos incêndios florestais, o Governo de Mato Grosso do Sul entregou nesta segunda-feira (12) 33 novas viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e a Polícia Penal. O investimento totaliza R$ 12,6 milhões e tem como objetivo ampliar a infraestrutura de atuação no estado, especialmente no bioma pantaneiro, que sofreu em 2024 com uma das maiores temporadas de queimadas da história.

Do total, 20 caminhonetes 4×4 Mitsubishi L200 Triton Sport GLS foram destinadas ao CBMMS. Os veículos são equipados com tanques de água e bombas, reforçando a Diretoria de Proteção Ambiental (DPA) e a Operação Pantanal 2025, que foi ampliada e agora terá atuação contínua durante todo o ano.

“O combate aos incêndios já não é mais uma ação pontual. O Corpo de Bombeiros está preparado para atuar o ano inteiro, com bases no Pantanal, monitoramento do clima e atuação preventiva. Por isso, é nosso dever garantir os meios para que a instituição cumpra esse papel”, afirmou o governador Eduardo Riedel (PSDB).

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, a renovação da frota é fundamental, já que os veículos sofrem desgastes severos durante as operações em áreas de difícil acesso.

“Anualmente a gente tem que ir repondo a frota, fazendo manutenção e adquirindo novos veículos. Isso garante que os bombeiros cheguem aos focos de incêndio com agilidade”, disse Videira.

Operação Pantanal 2025 será permanente

A nova fase da Operação Pantanal contará com 408 profissionais, sendo 240 militares temporários e 168 novos soldados, distribuídos em 11 bases operacionais no bioma. Cada base contará com quatro bombeiros e uma viatura. A atuação, que antes durava 267 dias, agora será feita ao longo de 365 dias, com foco em ações preventivas, monitoramento e resposta rápida.

Apesar das chuvas em abril e maio, que trouxeram um alívio temporário, o comandante-geral do CBMMS, coronel Frederico Reis Pouso Salas, destacou que as equipes já estão mobilizadas para prevenção.

“Hoje a gente tem uma condição favorável, algumas regiões estão alagadas. Não estamos tendo combates, mas nossas tropas estão em campo fazendo a prevenção e prontas para agir”, explicou.

Em 2024, segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa/UFRJ), 2,6 milhões de hectares foram queimados no Pantanal sul-mato-grossense — o equivalente a 17% da área do bioma, configurando o segundo pior ano desde o início dos registros, atrás apenas de 2020.

Reforço para a Polícia Penal

Além dos veículos destinados ao Corpo de Bombeiros, 13 viaturas foram entregues à Polícia Penal, que também recebeu 700 pistolas Taurus e 398 coletes balísticos. O armamento será destinado às unidades da capital e de cidades estratégicas da fronteira, como Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Naviraí.

“A Polícia Penal agora realiza o ciclo completo da justiça, incluindo escolta de presos para audiências e atendimentos médicos. Essas viaturas e equipamentos garantem segurança tanto para os agentes quanto para os custodiados”, completou Videira.

O pacote de investimentos fortalece a capacidade de resposta do estado diante de desastres ambientais e da criminalidade nas fronteiras, consolidando o planejamento do governo para tornar o combate aos incêndios e a segurança pública mais eficientes e permanentes.

Com informações do Governo de MS

