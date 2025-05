Campo Grande recebe festival de ciência em bares e cervejarias

Evento ocorre simultaneamente em 169 cidades do país

Entre os dias 19 e 21 de maio, Campo Grande recebe o Pint of Science 2025, maior festival internacional de divulgação científica, que neste ano celebra uma década de atividades no Brasil. O evento ocorre simultaneamente em 169 cidades do país, com o objetivo de levar a ciência para fora dos ambientes acadêmicos e aproximá-la da população em espaços informais, como bares e cervejarias.

Na capital sul-mato-grossense, os encontros acontecem sempre a partir das 19h30, na Koch Bier Cervejaria, no bairro Vilas Boas, e na Capivas Cervejaria, localizada no centro da cidade. A programação conta com a participação de pesquisadores da UFMS, Fiocruz-MS, UCDB, UEMS, Embrapa e SEMADESC, que irão abordar temas variados, incluindo saúde mental, vírus pouco conhecidos, resistência de fungos, mudanças climáticas, biodiversidade do Pantanal, políticas públicas ambientais e antropologia forense.

O festival, criado em 2013 na Inglaterra, chegou ao Brasil em 2015 e desde então tem se expandido anualmente, com o país ocupando hoje o posto de maior participante em número de cidades no mundo. Em Campo Grande, a organização local é coordenada pela professora Ana Paula Costa Marques, da UFMS, desde a primeira edição em 2018. A realização conta com apoio da Fundect, Fiocruz-MS, UFMS, UEMS, UCDB, Embrapa e SEMADESC. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Programação Completa

Na Koch Bier Cervejaria, localizada na Avenida Três Barras, 738, no bairro Vila Vilas Boas, a primeira noite, em 19 de maio, será dedicada à saúde mental, com o tema “Entre Desafios e Descobertas: Reflexões Sobre Saúde Mental”. Participam os pesquisadores Ana Karla Silva Soares (UFMS), com uma palestra sobre a relação entre garra e impostorismo em crianças; Vicente Sarubbi Jr. (UEMS), que discutirá os vínculos entre corpo e mente; e Sílvia Helena Mendonça de Moraes (Fiocruz-MS), abordando as vivências da adolescência e o cuidado com a saúde mental.

No dia 20, o foco será “Além do Olhar: O Corpo entre Vírus e Renovação”, com a participação de Ana Rita Coimbra Motta de Castro e Larissa Melo Bandeira (ambas da UFMS), que falarão sobre o vírus HTLV, e Rodrigo Juliano Oliveira (UFMS), que explicará o papel das células-tronco.

Já no dia 21, as discussões giram em torno das mudanças climáticas, sob o título “Salve-se Quem Puder: Estratégias Para Não Deixar a Terra no Forno”, com Fábio Padilha Bolzan (SEMADESC), que abordará políticas públicas, e Vinícius Buscioli Capistrano (UFMS), que tratará das ações necessárias para evitar um colapso ambiental.

Enquanto isso, a Capivas Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079, no centro da cidade, também terá uma série de encontros científicos. No dia 19 de maio, o tema será o Pantanal, com o título “Das cinzas às cheias, quantas vidas tem o Pantanal?”, trazendo os pesquisadores Geraldo Alves Damasceno Junior, Rafaela Ruiz Machado e Pedro Isaac Vanderlei de Souza (todos da UFMS) para discutir os impactos do fogo, da água e da vegetação nas dinâmicas ecológicas da região.

No dia seguinte, 20 de maio, o público acompanhará a mesa “Bastidores de Uma Luta Invisível”, com Francine de Sales Dorneles (UFMS), falando sobre a resistência de fungos como o Aspergillus no Pantanal, e Marcio Martinello Sanches (Embrapa), com uma apresentação sobre o papel das forrageiras no combate a patógenos.

Encerrando a programação, em 21 de maio, o tema “Hospedando Vidas, Revelando Histórias” traz Josemar de Campos Maciel (UCDB), discutindo hospitalidade e o sentido da vida, e Priscila Lini (UFMS), que apresentará um panorama da antropologia forense e do processo de identificação humana.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram