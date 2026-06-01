Governo de MS anuncia CEP Rural para mais de 24 mil propriedades

Projeto pretende facilitar logística, entregas e acesso a serviços para produtores rurais em todo o Estado

Durante o evento “Raízes do Futuro – Tecnologia e Inovação para Construir o Amanhã”, realizado em parceria com o Google, nesta segunda-feira (1º), o governador Eduardo Riedel anunciou que mais de 24 mil propriedades rurais de Mato Grosso do Sul passarão a contar com o CEP Rural.

O evento ocorreu no auditório da Governadoria. Com a iniciativa, o objetivo é atender o setor produtivo, facilitando rotas, entregas e deslocamentos, além de promover cidadania ao permitir que produtores rurais tenham um endereço formal.

Conforme divulgado, o Estado possui 84.921 propriedades rurais com perímetro descrito, o que representa mais de 98% da área total de Mato Grosso do Sul. Destas, 24.056 já possuem sede georreferenciada por meio do CAR (Cadastro Ambiental Rural), condição que permite a implantação da primeira etapa do projeto.

A meta é que, até o fim deste ano, essas 24.056 propriedades contem com CEP, identificação oficial da via de acesso e integração digital, ampliando o acesso à localização em plataformas de navegação e serviços.

O trabalho integrado contará com a participação de órgãos como Imasul, Iagro, Agraer, Agesul, Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar e SES (Secretaria de Estado de Saúde). Empresas privadas e serviços de logística também poderão utilizar a base de dados por meio da integração com plataformas de navegação.

“Pode parecer algo simples, mas é muito importante para quem vive na área rural. No campo, as pessoas moram naquele lugar, mas ainda não têm um endereço formal. O CEP Rural é, antes de tudo, uma ação de cidadania. Ele dá a esses produtores um endereço que reconhece oficialmente aquele local, permitindo o recebimento de mercadorias e o acesso a uma série de serviços”, afirmou Artur Falcette, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

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