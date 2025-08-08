Governadores de oposição cobram ação do governo Lula contra tarifas de Trump e discutem anistia a Bolsonaro

Nove governadores de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram nesta quinta-feira (7), em Brasília (DF), para debater as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. O encontro, realizado na residência oficial do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi organizado pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), e durou cerca de duas horas.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o grupo vai cobrar maior engajamento do governo federal nas negociações com a Casa Branca, a fim de reverter ou reduzir o chamado “tarifaço”. Segundo ele, setores como café, proteína animal, máquinas, equipamentos e pneus estão entre os mais afetados por não estarem na lista inicial de exceções.

“É fundamental um engajamento do governo federal nessa questão da negociação das tarifas. Isso se faz com ações concretas, cronograma, prazo e planejamento, que devem ser compartilhados com os setores e os estados”, declarou Tarcísio, acrescentando que também serão exigidas medidas para minimizar o impacto no setor produtivo e preservar a harmonia entre os poderes para “desescalar a crise”.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), criticou Lula por não buscar contato direto com Trump para tratar do tema e acusou o presidente de antecipar a disputa eleitoral de 2026. “Ontem, ao ver o presidente da República dizer que não tem nada a falar com o presidente dos Estados Unidos, [isso] é algo que mostra a total insensatez do presidente, que, ao invés de se preocupar com a economia do país, quer antecipar o processo eleitoral”, afirmou.

Além de Tarcísio, Mauro Mendes e Ibaneis Rocha, participaram da reunião os governadores Ronaldo Caiado (GO), Jorginho Mello (SC), Cláudio Castro (RJ), Romeu Zema (MG), Ratinho Júnior (PR) e Wilson Lima (AM).

A crise comercial com os Estados Unidos não foi o único tema da conversa. Os governadores também discutiram a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar. Antes do encontro, Tarcísio visitou Bolsonaro e disse que ele está “bem e sereno”.

Caiado, por sua vez, defendeu a votação do projeto de lei da Anistia, que pode beneficiar o ex-presidente. “A pauta do Congresso eu conheço bem. Quem pauta é a maioria. Se tem maioria pra pautar, que paute e que vote. Esse é o sistema democrático”, disse o governador goiano.

Com informações do SBT News

